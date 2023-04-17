رئيس لجنة المراجعة: ضوابط صارمة على أصحاب المطابع.. والمصاحف الملونة محظورة «حوار»

آلية صارمة تطبّقها لجنة المصاحف فى مجمع البحوث الإسلامية، لضبط عملية طباعة المصحف الشريف، كشفها الدكتور عبدالكريم صالح، رئيس اللجنة المكونة من 20 شخصاً، مؤكداً أن المراجعة تتم على مرحلتين لمدة 3 أشهر، وتوجد مجموعة من الضوابط حدّدتها اللجنة لأصحاب المطابع ودور النشر غير قابلة للتخطى فى ما يخص طرق وآليات الصناعة والطباعة من البداية حتى تداولها فى الأسواق، ويجرى مراقبتها وفحصها للتأكد من خلوها من أى مخالفات، خاصة فى التعامل مع المصاحف، التى أصبحت وسيلة للمهاداة بين الأصدقاء والأحبة فى شهر رمضان، مشدّداً على أن المصاحف الملونة محظورة بالكامل، ويتم إبلاغ شرطة المصنّفات ضد المخالفين، لاتخاذ الإجراءات القانونية.. وإلى نص الحوار:

ما آلية مراجعة المصاحف وكيف تتم؟

- تتم المراجعة من خلال لجنة مراجعة طباعة المصاحف، التى تعتبر المرجعية الأولى واللجنة الأم صاحبة السبق والمصداقية الأعلى فى العالم الإسلامى والعربى منذ نشأتها، وتتم من خلال مرحلتين، الأولى مراجعة نُسخ الطباعة الأولية، وتكون على شكل بروفة طبع، وتقوم اللجنة بمراجعة النسخ المقدّمة بما لا يقل عن مراجعتين، للتأكد من سلامة النص القرآنى وموافقته للرسم والضبط والقراءات المتواترة.

«عبدالكريم»: النص يخضع لمراجعة دقيقة على مرحلتين لمدة 3 أشهر

الخطوة التى تليها، تتم من خلال إعطاء الدار المتقدّمة بالعمل موافقة على الطباعة، بشرط تقدّمها للإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بإدارة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية بنحو 10 نسخ من المصحف بعد تجهيزه فى صورته النهائية لعرضه مرة ثانية على اللجنة، والتى تستغرق نحو 3 أشهر لضمان الدقة فى المراجعة.

والمرحلة الثانية هى المراجعة من أجل الحصول على تصريح بتداول المصحف ونشره، وفى هذه المرحلة تقوم اللجنة بمراجعة المصحف بشكله النهائى عدة مرات للتأكد من سلامة النص وعدم حدوث أى أخطاء من شأنها الإخلال بسلامة النص القرآنى، وعليه يتم منح الدار تصريحاً بتداوله مدة 5 أعوام من تاريخ الإصدار بالكمية المنصوص عليها بالتصريح.

ممَ تتكون لجنة مراجعة المصاحف؟ وما طبيعة عملها؟

- تتكون اللجنة من 20 عضواً، على رأسهم رئيس اللجنة ووكيله، ويتم اختيارهم طبقاً لمعايير وشروط تضعها السلطة المختصة بالأزهر الشريف، عن طريق مسابقة رسمية لاختيار أعضاء اللجنة، ويتم فيها إجراء امتحان تحريرى فى القرآن الكريم وعلومه من قراءات ورسم وضبط، ومن يجتازه بتفوق يتم إجراء مقابلة لاختباره شفوياً بالشروط والمعايير نفسها.

ما ضوابط عمل مطابع المصاحف؟

- دورة طباعة المصاحف تبدأ عندما تتقدم دور النشر أو الطباعة إلى مجمع البحوث لطبع مصاحف، ولا بد أن تأخذ بعين الاعتبار الضوابط التى على أساسها تبدأ فى عملها من خلال عدم الإخلال بسلامة النص القرآنى، وموافقته للرسم والضبط والقراءات.

كيف يتم التعامل مع المصاحف الملونة.. هل هى جائزة أم محظور تداولها وطباعتها؟

- خلال الآونة الأخيرة كان هناك ظهور لمصاحف ملونة فى الأسواق بألوان مبهرة، مثل (البنفسجى، البرتقالى، الأخضر، الأحمر، الأصفر، البنى، اللبنى)، ولا تتناسب مطلقاً مع كتاب الله، وقام بعض أصحاب المطابع بتلوين صفحات المصحف بالألوان، بهدف التربّح، دون اعتبار لوجود ضوابط وأسس لكتاب الله، وهو ما يعتبر عبثاً.

كيف يتم منح التراخيص وهل هناك حالات يُمنع فيها أصحاب المطابع من منح التراخيص؟

- التراخيص يحصل عليها أصحاب المطابع بعد مراجعة المصحف الشريف، حيث يُستخرج له إذن طبع، ثم بعد الاطمئنان على صحة المصحف، يُستخرج له تصريح تداول، وهناك حالات يُمنع أصحابها من التصاريح حال عدم الالتزام بالأمور التى تقرّرها اللجنة.

عقوبة المخالف: الغرامة أو الحبس

المصاحف الملونة من أكثر الأنواع المخالفة، ويتم إبلاغ شرطة المصنّفات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المصاحف، وكان هناك تعامل صارم وحاسم من قِبل مجلس مجمع البحوث الإسلامية، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، باتخاذ قرار بمنع التلوين فى طباعة المصحف.

فى حالة تداول المصاحف المخالفة بالأسواق واكتشاف أخطاء بها، تتم مخاطبة دار الطباعة لإحضار نسخ من المصاحف المغلوطة دون الإفصاح عن الخطأ الذى على أساسه قُدّمت شكوى بشأنه، ويتم مراجعتها، حتى يتم التوصل إلى ما إذا كان الخطأ فى نسخة بعينها أم فى باقى النسخ؟ وفى حالة كان الخطأ بنسخة فردية، يتم التنبيه على الدار لتوخى الحذر، ويُؤخذ على صاحبها إقرار بعدم تكراره فى ما بعد، وفى حالة كان فى جميع النُّسخ، فعليه يتم تشكيل لجنة لإعدامها وتبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والمقاضاة بالمحكمة، والتى تكون حسب المخالفة إما الغرامة المالية أو السجن.