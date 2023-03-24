«سارة» تواجه السرطان بتزيين وتغليف المصاحف: أجر وثواب

تجربة قاسية مرت بها، استطاعت تحويلها إلى مشروع مربح خاص بها، وصنعت بأنامل يديها مصاحف وسبحاً مختلفة الأشكال والألوان تسر الناظرين، تُحبب الأطفال فى قراءة آيات القرآن الكريم وحفظه، هو مشروع الشابة الثلاثينية سارة المكاوى، التى طوّعت موهبتها فى المشغولات اليدوية فى صناعة وتصميم العديد من المنتجات ذات الطابع الدينى.

«اتجوزت من 9 سنين ومعايا ولد وبنت، وفاة جدتى وبعدها خالى الوحيد دخلتنى فى حالة نفسية صعبة، ومن سنة اكتشفت إصابتى بورم فى الدماغ»، تحكى «سارة» التى تقطن فى محافظة الجيزة عن مرضها الذى حولته إلى طاقة حب ورضا: «عملت عملية وعرفت إنى مش هينفع أخلف تانى، وبعد فترة اكتشفت إن عندى مرض ارتفاع ضغط المخ، هو عبارة عن تجمع مياه زيادة على المخ، واكتشفت وجود ورم تانى، بخلاف مشكلات فى الكبد والمخ».

حاولت «سارة» تحويل معاناتها مع المرض إلى منحة، تُفرغ فيها طاقتها وتحصد دعوات من أشخاص ربما لا تربط بينها وبينهم صلة، من خلال تغليف المصاحف وتعلم فنون التطريز: «اتعلمت مع نفسى فى البيت، وعملت مشروعين، الأول باسم (سبحة ومصحف) لتزيين المصاحف وتغليفها، والتانى (إبرة وبكرة) لفنون التطريز».

على الرغم من استحالة حملها، وفقاً لتشخيص الأطباء، فإن إرادة الله كانت فوق كل شىء، إذ تفاجأت «سارة» بحملها الذى وصفه البعض بـ«المعجزة»: «قررت يبقى ليا أثر وكل ما حد يقرأ فى المصاحف اللى بعملها أو يستخدم السبحة آخد أجر ودعوات».

وعن كيفية تغليف المصاحف، أوضحت: «بغلف المصحف الأول بإسفنج رول وبعده القماش القطيفة، والخطوة الثانية هى التزيين، بآخد وقت من ساعة ونصف إلى ساعتين على حسب حجم وشكل التزيين، الأشكال كلها من تصميمى وفيه ناس بتسيب لى حرية الاختيار».