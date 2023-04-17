طباعة المصاحف والإمساكيات.. رحلة للتنقيب عن كنوز التراث الإسلامي والمخطوطات الدينية (ملف خاص)

تتميز مصر عن غيرها من بلاد العالم الإسلامى بالعديد من الطقوس الروحانية خلال شهر رمضان المعظم قلَّما توجد فى أى دولة من بلاد العالم الإسلامى، حيث تزدهر الأسواق وتعمر المساجد بذكر الله وتنتعش الفنون والمهن التراثية التى تقدم منتجات تتناسب أكثر مع الطبيعة الروحانية للشهر الفضيل.

فى مصر تنتعش فنون كتابة وطباعة وتجليد وتغليف المصاحف وسط رقابة صارمة من اللجان المعنية بهذا الأمر للحصول على مصاحف مطابقة للمعايير والمواصفات القياسية التى يحددها الأزهر الشريف، بجانب الخيامية التى تقدم نقوشاً إسلامية رائعة على الأقمشة والبلاستيك للزينة فى سرادقات رمضان وداخل البيوت وحتى فى الاستديوهات التليفزيونية، بجانب فن السيرما وصناعة حوامل المصاحف لتوفير الراحة فى العبادة وقراءة القرآن لشرائح خاصة من المجتمع، أبرزهم كبار السن وذوو الهمم والاحتياجات الخاصة.

«الوطن» خاضت رحلة روحانية ممتعة للبحث عن أصول صناعة المصحف الشريف وفنون طباعة الإمساكيات، منذ بدايتها ونشأتها قبل مئات السنين حتى القرن الـ21، بجانب التنقيب عن كنوز التراث الإسلامى والمخطوطات الدينية.