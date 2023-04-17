أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في بني سويف.. اعرف اقرب مكان ليك

أعلنت مديرية الأوقاف ببني سويف أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بني سويف، والتي بلغت 135 ساحة على مستوى المحافظة، مع تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة، ويبلغ عددهم 270 خطيبا على مستوى المحافظة.

ووجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، مسؤولي الأوقاف بالإعداد لتجهيز الساحات، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في سمسطا بمحافظة بني سويف

وتتضمن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مركز سمسطا ببني سويف، 15 ساحة صلاة وهي مركز شباب البندر، مركز شباب الشنطور، مركز شباب دشطوط، مسجد الإخلاص بدشاشة، مركز الشباب ببدهل، النادي الرياضي العساكرة، المعهد الديني بمنشاة أبو مليح، مدرسة الشهيد عمر بمازورا، المدرسة الابتدائية بنزلة الديب، بجوار مسجد الحق بالصعايدة، عزبة إسلام، مدرسة معجون الابتدائية، المدرسة الابتدائية بقرية الشماشرجي، مسجد أبو بكر الصديق بقفطان الغربية، مسجد الرحمة القبلي بعزبة عرفان.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في ببا ببني سويف

كما تم الإعلان عن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مركز ببا ببني سويف، وعددها 22 ساحة صلاة لأداء شعائر صلاة العيد وهي ركز شباب ببا، مركز شباب جبل النور، مركز شباب سدس، المعهد الديني بصفط راشين، مركز شباب صفط، مركز شباب أبو شربان، ساحة بني مؤمنة، ساحة الرحمن بفزارة، مركز شباب طنسا، مركز شباب بني ماضي، مركز شباب طحا البيشة، مركز شباب غياضة الغربية، مركز شباب غياضة الشرقية، مركز شباب بني قاسم، ساحة الضباعنة، ساحة كفر منصور، مركز شباب قمبش ، ساحة بني أحمد، ساحة طوة، مركز شباب منيل موسي، البكرية القبلية، ساحة المدرسة بطرشوب.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 بمركز إهناسيا ببني سويف

وجرى الإعلان عن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مركز إهناسيا ببني سويف، وعددها 23 ساحة صلاة، وهي: ساحة بجوار مسجد عمر بن الخطاب بالبندر، وبجوار مسجد الرحمن بالعواونة، بجوار نقطة شرطة البديني، المدرسة الابتدائية بمنشأة الأمراء، بجوار مسحد الرحمن منشأة الأمراء، بجوار جمعية منهرو الزراعية، مركز شباب كوم الرمل، معهد منيل هانئ الديني، مركز شباب قاي، بجوار مسجد السلام بسدمنت، بجوار مسجد التقوى بسدمنت، معهد ميانة الديني، مركز شباب ميانة، بجوار مسجد الرحمة عزبة الوكيل قلها، مركز شباب النويرة، جمعية النويرة الزراعية، مركز شباب بني هاني، الجمعية الزراعية بمنشأة الحاج، بجوار مسجد الخطيب بمنهره، سوق الثلاثاء بقرية ننا، بجوار مركز شباب كفر أبو شهبة، جمعية براوة الزراعية، مركز شباب قلها.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في ناصر بمحافظة بني سويف

كما تم الإعلان عن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مركز ناصر ببني سويف، وعددها 14 ساحة صلاة وهي: الساحة الشعبية بالبندر، مركز شباب الشناوية، مركز شباب دلاص، مركز شباب الرياض، مركز شباب بني عدي، مركز شباب الحمام، مركز شبا طحا بوش، مركز شباب اشمنت، مركز شباب بهبشين، مركز شباب الزيتون، مركز شباب دنديل، مركز شباب كوم أبو خلاد، مركز شباب طنسا الملق، مركز شباب بني خليفة بالحمام.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في بندر بني سويف بمحافظة بني سويف

وتضمنت أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في بندر بني سويف، ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز، استاد التربية و التعليم بحي مقبل، مجمع الجزيرة، وصفية الطحاوي بالحمرايا، السلام خلف الشبان، التسامح بحي الحميات، عمر بن الخطاب بالمدينة السكنية، الخلفاء الراشدين خلف الاستاد.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مركز بني سويف

جرى الإعلان عن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مركز بني سويف، وعددها 31 ساحة صلاة وهي: مركز شباب اهوة، مركز شباب باروط، مركز شباب الوقف، مركز شباب منشآن عاصم، مركز شباب الكوم الاحمر، مركز شباب بني هارون، مركز شباب الزرابي، مركز شباب الدوية، مركز شباب تزمنت الغربية، مركز شباب تزمنت الغربية، ساحة الرحمن بمعارك، الغربي بالحلابية، مركز شباب بليفيا، مركز شباب بني بخيت، مركز شباب الدوالطة، مركز شباب إبشنا، مركز شباب بني موسى، مركز شباب باها، الحاج سيد باها، جمعية الحاجر الزراعية، مركز شباب السعادنة، مركز شباب أبو سليم، مركز شباب شريف باشا.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الواسطى بمحافظة بني سويف

كما تضمنت أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مركز الواسط ببني سويف، وعددها 12 ساحة صلاة وهي: الساحة الشعبية، مركز شباب أطواب، الجمعية الزراعية بإفوة، المعهد الديني بكوم أبو راضي، مركز شباب قمن، المدرسة الإعدادية بالحومة، الجمعية الزراعية بعطف إفوة، مركز شباب إفوة، مركز شباب ميدوم، المعهد الديني باطواب، مركز شباب بني سليمان الميمون، جمعية قمن الزراعية.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الفشن بمحافظة بني سويف

جرى الإعلان عن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مركز الفشن ببني سويف، وعددها 18 ساحة صلاة وهي: الساحة الشعبية بالبندر، البحر الأعظم، بجوار مسجد الكبير المتعال، ساحة الشقر، مركز شباب دلهانس، مدرسة الشهيد حسن أبوغنيمة بشنرا، الرحمة القبلي ببني منين، النادي الرياضي بالفنت الشرقية، العزيز بالله بالفنت الشرقية، مركز شباب تلت، عزبة محمد صالح بطلا، بجوار مسجد الرحمة بصفط الخرسا، مركز شباب أبسوج، النادي الرياضي ببني صالح، النادي الرياضي بأقفهص، الجمعية الزراعية بنزلة أقفهص، التقوى صفط النور، وجمال شاكر بطلا.