أماكن ساحات صلاة العيد في القاهرة 2023.. «اعرف هتصلي فين»

أيام قليلة تفصلنا عن موعد عيد الفطر المبارك للعام الجاري، ما جعل الكثير من الجاليات العربية يهتمون بمعرفة أماكن ساحات صلاة العيد في القاهرة 2023، والذي يعتبر من أهم المناسبات التي يلتقي فيها الأصدقاء والأقارب.

وفيما يلى، نستعرض أماكن ساحات صلاة العيد في القاهرة 2023، للجاليات العربية وفق المعلن من وزارة الأوقاف المصرية.

أماكن ساحات صلاة العيد في القاهرة 2023 للجاليات العربية

وبحسب المعلن من وزارة الأوقاف، فأن مديريات على مستوى الجمهورية تقوم بحصر الساحات والميادين الكبرى والمساجد، بالإضافة إلى النوادي ومراكز الشباب لتحديد أماكن ساحات صلاة العيد في القاهرة 2023.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023

وبحسب بيان وزارة الأوقاف، فأنها الجهة الوحيدة المنوط بها الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك سواء في المساجد الكبرى أو الساحات أو مراكز الشباب وغيرها.

ووفق المتعارف عليه من السنوات الأخيرة، فأن أماكن صلاة عيد الفطر المبارك تكون في الجيزة كالتالي:

مصطفى محمود بالمهندسين، أسد بن الفرات بالدقي، خالد بن الوليد بالكيت كات، شارع السكري في بين السرايات، عمر بن الخطاب بإمبابة، البدر بشارع البوهي، مسجد التقوى بشارع المشابك، والتيسير والتوحيد بالتعاون، وأبو العباس بطريق كفر طهرمس.

والصالحين بشارع أبو الهول، وأبو بكر الصديق بزنين، الرحمن بشارع سباق خليل، ومسجد الاستقامة بميدان الجيزة، مسجد النور بطريق الكونيسة، مسجد الحرمين وعكاشة بالطالبية، ومسجد الشهيد زكريا بأرض العمدة،مسجد عباد الرحمن بشارع فضل السيسي، مسجد ذى النون وأسرة السلام وأبو هريرة وقباء بالمنيب، ساحات شوارع العدل وترسا، والمدبح بالمنيب، وميدان الحصرى، والنور والأبرار بالحى السادس.