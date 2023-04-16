أعلنت مديرية الأوقاف عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بني سويف، والتب بلغت 135 ساحة صلاة على مستوى المحافظة، مع تخصيص خطيب أساسي واخر احتياطي بكل ساحة حيث يبلغ عددهم 270 خطيب على مستوى المحافظة، حيث وجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم مسؤولي الأوقاف بالإعداد لتجهيز الساحات، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في سمسطا بمحافظة بني سويف

وفي مركز ومدينة سمسطا جرى عدد 15 ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في سمسطا بمحافظة بني سويف: مركز شباب البندر، مركز شباب الشنطور، مركز شباب دشطوط، مسجد الإخلاص بدشاشة، مركز الشباب ببدهل، النادي الرياضي العساكرة، المعهد الديني بمنشاة أبو مليح، مدرسة الشهيد عمر بمازورا، المدرسة الابتدائية بنزلة الديب، بجوار مسجد الحق بالصعايدة، عزبة إسلام، مدرسة معجون الابتدائية، المدرسة الابتدائية بقرية الشماشرجي، مسجد أبو بكر الصديق بقفطان الغربية، مسجد الرحمة القبلي بعزبة عرفان.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في ببا بمحافظة بني سويف

وفي مركز ومدينة ببا جرى عدد 22 ساحات صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة بني سويف وهي: مركز شباب ببا، مركز شباب جبل النور، مركز شباب سدس، المعهد الديني بصفط راشين، مركز شباب صفط، مركز شباب أبو شربان، ساحة بني مؤمنة، ساحة الرحمن بفزارة، مركز شباب طنسا، مركز شباب بني ماضي، مركز شباب طحا البيشة، مركز شباب غياضة الغربية، مركز شباب غياضة الشرقية، مركز شباب بني قاسم، ساحة الضباعنة، ساحة كفر منصور، مركز شباب قمبش ، ساحة بني أحمد، ساحة طوة، مركز شباب منيل موسي، البكرية القبلية، ساحة المدرسة بطرشوب.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 بمركز إهناسيا محافظة بني سويف

وجرى تحديد عدد 23 ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في إهناسيا بمحافظة بني سويف وهي: بجوار مسجد عمر بن الخطاب بالبندر، بجوار مسجد الرحمن بالعواونة، بجوار نقطة شرطة البديني، المدرسة الابتدائية بمنشأة الأمراء، بجوار مسحد الرحمن منشأة الأمراء، بجوار جمعية منهرو الزراعية، مركز شباب كوم الرمل، معهد منيل هانئ الديني، مركز شباب قاي، بجوار مسجد السلام بسدمنت، بجوار مسجد التقوى بسدمنت، معهد ميانة الديني، مركز شباب ميانة، بجوار مسجد الرحمة عزبة الوكيل قلها، مركز شباب النويرة، جمعية النويرة الزراعية، مركز شباب بني هاني، الجمعية الزراعية بمنشأة الحاج، بجوار مسجد الخطيب بمنهره، سوق الثلاثاء بقرية ننا، بجوار مركز شباب كفر أبو شهبة، جمعية براوة الزراعية، مركز شباب قلها.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في ناصر بمحافظة بني سويف

وجرى تحديد عدد 14 ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مركز ناصر بمحافظة بني سويف وهي: الساحة الشعبية بالبندر، مركز شباب الشناوية، مركز شباب دلاص، مركز شباب الرياض، مركز شباب بني عدي، مركز شباب الحمام، مركز شبا طحا بوش، مركز شباب اشمنت، مركز شباب بهبشين، مركز شباب الزيتون، مركز شباب دنديل، مركز شباب كوم أبو خلاد، مركز شباب طنسا الملق، مركز شباب بني خليفة بالحمام.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في بندر بني سويف بمحافظة بني سويف

جرى تحديد عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في بندر بني سويف بمحافظة بني سويف وهي: ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز، استاد التربية و التعليم بحي مقبل، مجمع الجزيرة، وصفية الطحاوي بالحمرايا، السلام خلف الشبان، التسامح بحي الحميات، عمر بن الخطاب بالمدينة السكنية، الخلفاء الراشدين خلف الاستاد.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مركز بني سويف

جرى تحديد عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مركز بني سويف وعددها 31 ساحة وهي: مركز شباب اهوة، مركز شباب باروط، مركز شباب الوقف، مركز شباب منشآن عاصم، مركز شباب الكوم الاحمر، مركز شباب بني هارون، مركز شباب الزرابي، مركز شباب الدوية، مركز شباب تزمنت الغربية، مركز شباب تزمنت الغربية، ساحة الرحمن بمعارك، الغربي بالحلابية، مركز شباب بليفيا، مركز شباب بني بخيت، مركز شباب الدوالطة، مركز شباب إبشنا، مركز شباب بني موسى، مركز شباب باها، الحاج سيد باها، جمعية الحاجر الزراعية، مركز شباب السعادنة، مركز شباب أبو سليم، مركز شباب شريف باشا.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الواسطى بمحافظة بني سويف

وجرى تحديد عدد 12 ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الواسطى بمحافظة بني سويف وهي: الساحة الشعبية، مركز شباب أطواب، الجمعية الزراعية بإفوة، المعهد الديني بكوم أبو راضي، مركز شباب قمن، المدرسة الإعدادية بالحومة، الجمعية الزراعية بعطف إفوة، مركز شباب إفوة، مركز شباب ميدوم، المعهد الديني باطواب، مركز شباب بني سليمان الميمون، جمعية قمن الزراعية.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الفشن بمحافظة بني سويف

وجرى تحديد عدد 18 ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الفشن بمحافظة بني سويف: الساحة الشعبية بالبندر، البحر الأعظم، بجوار مسجد الكبير المتعال، ساحة الشقر، مركز شباب دلهانس، مدرسة الشهيد حسن أبوغنيمة بشنرا، الرحمة القبلي ببني منين، النادي الرياضي بالفنت الشرقية، العزيز بالله بالفنت الشرقية، مركز شباب تلت، عزبة محمد صالح بطلا، بجوار مسجد الرحمة بصفط الخرسا، مركز شباب أبسوج، النادي الرياضي ببني صالح، النادي الرياضي باقفهص، الجمعية الزراعية بنزلة اقفهص، التقوى صفط النور، جمال شاكر بطلا.