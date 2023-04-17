الرئيس السيسي: اتصالات مستمرة مع الجيش السوداني والدعم السريع لوقف إطلاق النار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على استعداد لدعم جهود الوساطة بين الأشقاء في السودان من أجل الوصول إلى تفاوض بين الأشقاء.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمه على هامش اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: «اتصالاتنا لا تنتهي سواء مع الجيش السوداني أو مع قوات الدعم السريع من أجل تشجيعهم على إيقاف إطلاق النار وحقن دماء السودانيين ووصولهم إلى تفاوض يؤدي إلى استعادة الاستقرار مرة أخرى».