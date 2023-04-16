أطفال الكنائس بالغربية يشكرون الرئيس السيسي على هدايا عيد القيامة

أعرب أطفال مطرانية طنطا، عن فرحتهم بهدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عيد القيامة المجيد، موجهين الشكر إلى جميع القيادات التنفيذية داخل محافظة الغربية، على حرصهم على مشاركتهم فرحتهم واحتفالهم بعيد القيامة المجيد.

أعرب الأطفال داخل مطرانية طنطا، عن سعادتهم البالغة بهدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قال أحدهم إلى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية خلال استلامه الهدية: "أنا مبسوط جدا بالهدية وسأحتفظ بالكارت الذي يحمل تهنئة الرئيس حتى أكبر"، وطلب الأطفال الحاضرون بمشاهدة عدد من المشروعات الكبرى، وهو ما استجاب له المحافظ على الفور، موجها بتنظيم رحلات لهم عقب عيد الفطر المبارك.

ترابط الشعب المصري

من جانبه قال محافظ الغربية، إن هدية الرئيس للأطفال هي تعبير عن الحالة الرائعة التي نعيشها في مصر من الترابط والتماسك، وإلى حرص الرئيس على مشاركة أخواتنا الأقباط كافة مناسبتهم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دروس في الوطنية

وحرص محافظ الغربية، وقيادات المحافظة، على زيارة مطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية، قدم خلاها هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي الى جميع الأطفال الحاضرين، وكان في استقباله، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي.

ومن جانبه وجه الأنبا بولا الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن الرئيس السيسي يعطينا دائما دروسا في الوطنية والحب والانتماء الذي يجمع بين جميع طوائف الشعب المصري وهو ما يظهر جليا في حرصه على تقديم الهدايا للأطفال في كل ربوع مصر.