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الرئيس السيسي: جنود مصر موجودون في السودان وفقا لبروتوكول مع الخرطوم

كتب:

محمود البدوي
12:01 ص | الثلاثاء 18 أبريل 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الاتصالات المكثفة بين مصر وقوات الدعم السريع والجيش السوداني تهدف أيضًا إلى التأكيد على أهمية «عناصرنا الموجودة في السودان».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمه له على هامش اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، «العناصر المصرية دي كانت موجودة طبقا لبروتوكول بينا وبين دولة السودان وده مهم نأكد عليه مش لينا إحنا كعسكريين، لا، لينا إحنا كدولة نعرف الناس العناصر دي موجودة هناك ليه».

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بقلم محمود البدوي