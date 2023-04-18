الرئيس السيسي: جنود مصر موجودون في السودان وفقا لبروتوكول مع الخرطوم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الاتصالات المكثفة بين مصر وقوات الدعم السريع والجيش السوداني تهدف أيضًا إلى التأكيد على أهمية «عناصرنا الموجودة في السودان».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمه له على هامش اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، «العناصر المصرية دي كانت موجودة طبقا لبروتوكول بينا وبين دولة السودان وده مهم نأكد عليه مش لينا إحنا كعسكريين، لا، لينا إحنا كدولة نعرف الناس العناصر دي موجودة هناك ليه».