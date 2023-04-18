الرئيس السيسي: تأكدنا أن قواتنا بالسودان في أمن وأمان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القوات المصرية التي كانت متواجدة في السودان كانت «قوة رمزية» للتدريب مع الأشقاء، وليس لدعم طرف على حساب طرف آخر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الدولة المصرية على اتصال متواصل مع الجيش السوداني، وقوة الدعم السريع، بهدف التأكيد على أمن وسلامة العناصر المصرية في السودان، والتي كانت متواجدة ضمن بروتوكول للتدريب المشترك، وليس تأليب طرف على طرف، أو دعم طرف على حساب أخر.

وأشار الرئيس إلى متابعة تصريحات قائد قوة الدعم السريع بأن قواتنا في أمن وسلام وتحت مسئوليته الشخصية، وهو أمر تم تأكيده للسلطات المصرية في الاتصالات، مضيفًا: «نتمنى استعادة القوات في أسرع وقت ممكن».

وشدد على أن الدولة المصرية تشجع على حقن دماء السودانيين ووقف إطلاق النار، والتفاوض للحث على استقرار السودان والسودانيين.