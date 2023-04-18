وزير الخارجية الأسبق: الرئيس لخص سياسة مصر تجاه جميع الدول في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخص سياسة مصر الخارجية، في عدم التدخل في الأمور الداخلية لأي بلد آخر، مضيفًا أن النقطة الثانية هي أنها تدعم أمنها القومي واستقرارها.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن سياسة مصر ثابتة في دعم استقرار الدول، مع مراعاة مبدأ عدم التدخل في السياسات الداخلية للدول، فضلا عن أننا نعمل على خدمة مصالحنا وأمننا القومي.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال خلال اللقاء، إن مصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وأن ما يحدث في السودان شأن داخلي.

وأضاف أن القوات المصرية بالسودان، لا تدعم طرفا على حساب آخر، وأن مصر تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان.

وأكد السيسي، أن مصر لا تتدخل أبدا في شؤون الدول، لأن التدخل لا يكون في مصلحة العلاقات، مشيرا إلى أن التاريخ يسجل كل المواقف.