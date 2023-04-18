الرئيس السيسي: قواتنا في السودان لا تدعم طرفا ضد الآخر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجنود المصريين في السودان ليسوا موجودين «لصالح حد ضد حد أو تقليب حد على حد أو دعم حد ضد حد، لا الكلام ده مش مظبوط، مجلس القوات المسلحة عارف وبنأكده مرة تانية وتالتة للناس».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته على هامش اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، «إحنا بنكثف اتصالاتنا مع اشقائنا في السودان للمساهمة في وقف إطلاق النار واحتواء الموقف في أسرع وقت ممكن».

وتابع: «نسعى لحقن مزيد من التدهور في الأراضي السودانية، وقائد قوات الدعم السريع أكد أن قواتنا في أمن وسلام وتحت مسؤوليته الشخصية، وهذا الأمر تم التأكد منه من خلال اتصالاتنا المختلفة»