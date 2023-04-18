حزب حماة الوطن يشيد بموقف مصر من الأزمة السودانية.. ويدعو كل الأطراف للحوار

أشاد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بموقف مصر من الأزمة القائمة في السودان، وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عدم تدخل مصر في الشؤون الداخلية للبلاد.

الأزمة السودانية

وقال الحزب في بيان، إن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة خارطة طريق لتجاوز الأزمة الراهنة في دولة السودان الشقيق، لا سيما تأكيد أهمية جلوس الجميع إلى طاولة المفاوضات، وإعلاء المصلحة العليا للدولة.

وأضاف أن ما كشفه الرئيس بشأن وجود القوات المسلحة المصرية في السودان لغرض التدريبات فقط، ليس لدعم طرف على حساب الآخر، إنما يؤكد حياد مصر، وحرصها على عدم التدخل في شئون الدول.

ولفت إلى أن إعلان الرئيس استعداد مصر للوساطة في تجاوز الأزمة، دعوة جادة هدفها الحرص على استقرار السودان، ووحدة أبناء شعبه.

حزب حماة الوطن

واختتم البيان، بأن حزب حماة الوطن، يؤيد دعوة الرئيس للأطراف السودانية لحقن الدماء، والاحتكام للمفاوضات، وإعلاء المصلحة العليا للوطن.