مبادرة من حزب حماة الوطن لتخفيض أسعار قاعات الأفراح بالعريش

اتفق أمانة حزب حماة الوطن بدائرة قسم ثالث العريش، مع قاعات أفراح ومناسبات بمدينة العريش، على تخفيض الأسعار للمقبلين على الزواج.

تخفيضات تصل إلى 25 % بقاعات العريش

عقد قسم ثالث بحزب حماة الوطن برئاسة زكريا نادي أمين القسم ، ورعاية المهندس هيثم رحمي الأمين العام للحزب، والمهندس فايق الخليلي أمين التنظيم، بروتوكول تعاون مع قاعتي أفراح ومناسبات بجوار الثانوية العسكرية بخصم يصل إلى 25% وذلك بمركز شباب العريش.

وأضاف بيان لقسم ثالث العريش بحزب حماة الوطن، أن الخصم لجميع الأعضاء الذين يحملون كارنيه حزب حماة الوطن من أهالي شمال سيناء.

توزيع كراتين للأسر الأكثر احتياجا بشمال سيناء

وأكد المهندس هيثم رحمي أمين عام الحزب بشمال سيناء لـ«الوطن» أن الحزب شارك في مبادرة كتف في كتف، التي دعا لها رئيس الجمهورية، بتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الكثر احتياجا في العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء.

فيما قال المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم بالحزب إن الحزب شارك في مبادرة تخفيض أسعار الأجهزة الكهربائية، والخضروات والمواد الغذائية، طوال شهر رمضان بميدان الرفاعي بوسط العريش.