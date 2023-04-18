انطلاق أكبر تدريبات الأمن السيبراني لحلف «الناتو» في إستونيا اليوم

قال حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن أكبر تدريبات الأمن السيبراني للتكتل العسكري، الدروع المغلقة 2023، Locked Shields 2023، ستنطلق، اليوم الثلاثاء في إستونيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقالت الخدمة الصحفية لمركز الدفاع السيبراني التابع حلف شمال الأطلسي في عاصمة إستونيا، إن مركز تالين للدفاع السيبراني التابع لـ«الناتو»، سيعقد أكبر تمرين سنوي للدفاع الإلكتروني في العالم، الدروع المغلقة 2023 في الفترة من 18 إلى 21 أبريل الجاري.

وأشار المركز، إلى مشاركة أكثر من 3000 شخص من 38 دولة في التدريبات، فيما قال مدير مركز تالين للدفاع السيبراني، مارت نورم، إن المشاركين سيعملون على حماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات الوطنية والبنية التحتية الحيوية من هجوم إلكتروني للعدو واسع النطاق.