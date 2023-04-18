برلماني: الدولة تدعم استقرار السودان.. ومصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى

أعلن المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، دعمه لموقف مصر الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الأحداث في السودان حاليا، موضحا أن الدولة المصرية لديها موقف ثابت بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما تدعم وصول السودان للأمن والاستقرار في أسرع وقت.

الأزمة السودانية

شدد عضو مجلس الشيوخ، على أنه يؤيد دعوة الرئيس للأطراف السودانية لحقن الدماء، والاحتكام للمفاوضات، وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

وقال الجندي، إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على استعادة استقرار السودان، كما أنها تدعو لعدم تصعيد الموقف، وتؤيد الحلول التفاوضية، وأن يتم الجلوس على مائدة المفاوضات، كضرورة للوصول لحل للأزمة، وعدم تصاعد الأحداث، مشددا على ضرورة التحلي بالحكمة، واللجوء للتفاوض، كأحد أهم الأطروحات للمساعدة في عودة السودان لاستقرارها.

أضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه في الوقت الذي ندعم فيه القيادة السياسية في موقفها الثابت والداعم لاستقرار السودان، لا يسعنا إلى أن ندعو الله أن يحفظ السودان البلد العربي الشقيق، وأن يجمع شتاته ويوحد رايته، لينعم السودان بالأمن والرخاء والسلام.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن مصر لا تتدخل أبدا في شؤون الدول، لأن التدخل لا يكون في مصلحة العلاقات، مشيرا إلى أن التاريخ يسجل كل المواقف، خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.