الرئيس السيسي: الدول التي ارتفع فيها صوت السلاح دفعت تكلفة كبيرة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحوار هو الحل الأمثل لحل الخلافات، مضيفًا: «لما غاب الحوار في دول تانية وكان صوت السلاح هو الموجود، كانت النتيجة أن الدول لم تستقر ودفعت تكلفة كبيرة من أمنها وسلامتها واقتصادها وفقدت وقت سليم كان يمكن استمراره في التنمية والبناء».

وشدد الرئيس، في كلمة خلال ترؤوسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ قليل، أن موقف مصر ثبات بعدم التدخل في شئون الدول، وهو أمر ثابت لا يتغير، مضيفًا: «التدخل إن لم يكن إيجابي، فلن يكون في مصلحة العلاقات وتاريخ العلاقات بين الدول».

ولفت إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يأتي في إطار مستجدات المنطقة واستعدادات مصر لاحتفالات 25 أبريل الموافق عيد تحرير سيناء، مضيفًا: «نأمل أن نحيط الله المنطقة الأمن والسلام والاستقرار».