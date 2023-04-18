هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب ألمانيا.. عمقها 20 كيلومترا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، ألمانيا، على عمق 20 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت ألمانيا، وقعت على مسافة 50 كيلومترا جنوب شرق بون غرب البلاد، و10 كيلومترات بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة كوبلنتس.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر شرق البحر المتوسط​، على عمق 47 كيلومترا.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 244 كيلومتر شرق مدينة إيراكليو باليونان و90 كيلومترا جنوب شرق جزيرة كارباثوس.

هزة أرضية بقوة درجتين تضرب شرق تركيا

وشهد شرق تركيا، هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر على عمق 7 كيلومترات، تحت سطح الأرض.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت شرق تركيا، اليوم الثلاثاء، وقعت على مسافة 36 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة إلازج الواقعة في منطقة شرق الأناضول.