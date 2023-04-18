مواصفات رئيس تحتاجه أمريكا من وجهة نظر إيلون ماسك

أعرب مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مالك «تويتر»، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى شخص طبيعي وعاقل على رأس الدولة.

ماسك: أود شخصًا عاديا يتمتع بالفطرة

قال ماسك في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، «كرئيس، أود شخصًا عاديا يتمتع بالفطرة السليمة»، مضيفا إن الأمر سيكون رائعًا.

وأشار الملياردير الأمريكي، إلى أنه صوت لصالح جو بايدن، لكنه لم يشعر أن لديه حرية الاختيار.

الملياردير الأمريكي: تروث جي بي تي سيحاول فهم طبيعة الكون

وفي المقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، أكد ماسك صحة تقارير عن اعتزام الملياردير الأمريكي بناء شركة للذكاء الاصطناعي، وقال إنه يرغب في بدء شيء سيطلق عليه «تروث جي بي تي» TruthGPT وسيحاول فهم طبيعة الكون.

وأعرب مؤسس سبيس إكس، عن اعتقاده أن ذلك سيكون أفضل طريق نحو الأمان، وأوضح إيلون ماسك: بمعنى أن الذكاء الاصطناعي الذي يهتم بفهم الكون من غير المرجح أن يبيد البشر، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وكان الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، قال في المقابلة، إنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة مهما كانت ضئيلة لتدمير الحضارة.

وأشار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى أنه يجب ألا يثق الناس بما يرونه على الإنترنت، مضيفا أنه يحاول جعل «تويتر» مكانًا أقل انعدامًا للثقة على الإنترنت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.