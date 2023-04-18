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بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

كتب:

نرمين عفيفي
09:55 ص | الثلاثاء 18 أبريل 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم «الوطن» بثا مباشرا، لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، التي تنطلق بعد قليل.

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بقلم نرمين عفيفي