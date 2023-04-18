بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر كتب: نرمين عفيفي 09:55 ص | الثلاثاء 18 أبريل 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم «الوطن» بثا مباشرا، لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، التي تنطلق بعد قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عضو بـ«الشيوخ» يشيد بتصريحات الرئيس السيسي بشأن الأزمة السودانية السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر اليوم أمين عام «القومي لأسر الشهداء» يُهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر السيسي يصل إلى مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر السيسي ليلة القدر وزارة الأوقاف بقلم نرمين عفيفي