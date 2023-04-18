أمين عام «القومي لأسر الشهداء» يُهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب أمين عام المجلس في برقيته، عن خالص تهانيه للرئيس بمناسبة عيد الفطر، متمنيا دوام التقدم والازدهار لوطننا الغالي مصر، سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والخير والسلام .

برقيات تهئنة بمناسبة عيد الفطر

كما بعث اللواء أشرف الخطيب، برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء والمسؤولين بهذه المناسبة.

وفي السياق ذاته، هنأ أمين عام المجلس، أسر الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يديم عليهم الصحة والعافية.