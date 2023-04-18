عضو بـ«الشيوخ» يشيد بتصريحات الرئيس السيسي بشأن الأزمة السودانية

ثمن النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن السودان، مؤكدا أن مصر تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان، وجلوس جميع الأطراف على طاولة واحدة للتفاوض لإنهاء الأزمة.

الأزمة السودانية

كما أشاد «أبو عايشة» في بيان، بالرسائل التي أطلقها الرئيس السبسي، وأبرزها أن مصر على استعداد للمساهمة في استعادة استقرار السودان، مشيرا إلى أنها تتسم بالوضوح والشفافية، خاصة أن العلاقات «المصرية- السودانية»، بها توافق دائم فى الرؤى المشتركة، لافتا إلى عمقها وأزليتها، وهناك حرص من القيادة السياسية المصرية، على التعاون مع السودان في كل المجالات.

مجلس الشيوخ

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية تصريحات الرئيس السيسي، بأن السياسة المصرية تتسم بالتوازن تجاه ما يحدث في السودان، وهو شأن داخلي، ومصر لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى، لافتا إلى أن القوات المصرية متواجدة في السودان بهدف التدريبات فقط، ولا تدعم طرفا على حساب آخر.

وأوضح أن أمن السودان يعد جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن السودان يمثل العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر.