السيطرة على حريق في 3 أحواش ماشية بسوهاج دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق نشب في 3 أحواش للماشية بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق المحافظة، ولم ينتج عنه إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

نشوب حريق بحوش دائرة المركز

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في 3 أحواش للماشية ملحقة بمنازل بعض الأشخاص المقيمين بنفس الناحية.

ماس كهربائي وراء الحريق

ومن خلال المعاينة والفحص تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول، واحتراق كمية من البوص.

وتم تحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة لجهات التحقيق المختصة.