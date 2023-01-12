أخطاء تؤدي إلى حدوث ماس كهربائي عند تشغيل الدفاية.. تجنبها

في ظل برودة الطقس والشعور بالصقيع، يلجأ الناس إلى تشغيل الدفايات في فصل الشتاء، لتدفئة المكان والهروب من تقلبات الطقس، وقد يحدث ماس كهربائي وبعض الحوادث نتيجة استخدام أو تشغيل الدفاية في المنزل بشكل خاطئ أو ممارسة أفعال تؤدي إلى تكرار الحوادث.

وفي هذا الصدد، ذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض النصائح والعادات الخاطئة التي يؤدي ارتكابها إلى وقوع ماس كهربائي عند تشغيل الدفاية.

أخطاء عند تشغيل الدفاية في فصل الشتاء

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح للمواطنين لاتباعها عند تشغيل الدفاية، كما ذكر لأخطاء أو الأفعال التي تؤدي إلى حدوث ماس كهربائي، وهي كالتالي:

1- تمرير الأسلاك تحت الفراش أو السجاد بالمنزل من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون وتؤدي إلى حدوث حرائق.

2- بعض الأشخاص يستخدمون الدفاية كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس، وهو ما يؤدي إلى حدوث كوارث وحوداث في كثير من الأحيان.

3- وضع الدفايات على قطع الأثاث والمكاتب في المنزل، يجعلها قابلة للاشتعال، لذا احرص على تركها بعيدا بحيث لا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الاقل.

4- الحرص على مراجعة القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار بالدفاية الكهربائية حال وجود ماس كهربائي فورا.

5- يجب الحرص عند تجهيز الشقة أو المنزل، على التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

6- وعند تدفئة الغرفة من الأفضل فصل التيار الكهربائي خاصة اثناء النوم.