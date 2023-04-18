وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بليلة القدر وعيد الفطر

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية، بمناسبتي ليلة القدر وعيد الفطر المبارك، قائلا إنّ الاحتفال السنوي بليلة القدر وتكريم أهل القرآن، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بخدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وإعلاء كلمة الحق كتابا وسنة.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ القرآن الكريم كتاب الله العزيز، وهو أصدق الحديث وأعذبه وأجمله وأبلغه، فكلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوق.

وأوضح جمعة، أنّ تكريم الرئيس السيسي اليوم لأهل القرآن هو من إجلال الله عز وجل وتعظيم شعائره، سائلا الله أن يديم عليه هذه النعمة ويجزيه عنا وعن أهل القرآن خير الجزاء.