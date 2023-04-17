مشهد بديع لآلاف المعتمرين حول الكعبة.. هل هي ليلة القدر؟ (صور)

ذكرت وسائل الإعلام السعودية في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك، أن ساحات الحرم المكي والشوارع المحيطة به امتلأت بالمصلين والمعتمرين، ونشروا مقاطع فيديو تظهر الازدحام الكثيف في المسجد الحرام.

وأفادت وسائل الإعلام السعودية، بأن الأمن العام طلب من المعتمرين والمصلين التوجه إلى المساجد القريبة من الحرم المكي، بسبب الزحام الشديد في المسجد الحرام في هذه الليلة المباركة، وذلك تزامناً مع الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان الكريم.

صفحة الحرم المكي تنشر صور المعتمرين

ونشرت صفحة رئاسة الحرم المكي صور أثناء صلاة التراويح، وعلقت عليها: «قاصدو بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين والمعتكفين، يشهدون ليلةَ السابعِ والعشرين من رمضان»، ونشرت صورًا أخرى أثناء صلاة المغرب داخل صحن الحرم المكي، وعلقت: «جموع المصلين يؤدون صلاة المغرب ليلة 27 من رمضان».

فيديو في ليلة 27 من #رمضان..



مشاهد مباشرة من صلاة التراويح في المسجد الحرام #الإخبارية pic.twitter.com/41eTGUqWoI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 17, 2023

ليلة القدر خير من ألف شهر

وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يُكثر من العمل الصالح والطاعات في شهر رمضان، ولكنه كان يجتهد في العشر الأواخر من الشهر أكثر من غيرها، وقد روت عائشة -رضي الله عنها- أنه في دخول العشر الأواخر من رمضان، كان يشد مئزره ويُحيي ليله ويوقظ أهله، ويجتهد في القيام والعبادة والذِّكر والدعاء، راجيا ختم الشهر بالخير.

وكان من سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- في العشر الأواخر من رمضان أنه كان يعتكف ويلزم المسجد للعبادة والطاعة، ويشتغل بالذِّكر والدُّعاء، وذلك لإدراك ليلة القَدْر ومغفرة الله -تعالى، كما كان يوقظ نساءه للقيام معه في العبادة.