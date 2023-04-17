كيفية أداء صلاة التسابيح في ليلة القدر 27 رمضان.. 4 ركعات و300 تسبيحة

ينتظر المسلمون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ليلة القدر المباركة حتى يغتنموا من فضلها، وتبدأ ليلة 27 رمضان اليوم الإثنين، من بعد صلاة المغرب وحتى مطلع فجر يوم الثلاثاء، وترجى لدي كثير من المسلمين أن تكون هذه الليلة هي ليلة القدر، ونستعرض في هذه الليلة صلاة التسابيح في ليلة القدر 27 رمضان، وفق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة التسابيح.

صلاة التسابيح في ليلة القدر 27 رمضان

وأوضحت دار الافتاء المصرية في حديثها عن صلاة التسابيح في ليلة القدر 27 رمضان أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف لعمه العباس رضي الله عنه: «يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ! أَلَا أَمْنَحُكَ! أَلَا أَحْبُوكَ! أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ! إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ: أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تَصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً».

كيفية أداء صلاة التسابيح في ليلة القدر27 رمضان

وأضافت الإفتاء عن صلاة التسابيح في ليلة القدر 27 رمضان، أن الرسول الكريم حدد كيفية أداء صلاة التسابيح، وهي:

1- يصلي المسلم أربع ركعات «بتسليمة واحدة» بدون تشهد أوسط.

2- تقرأ فاتحة الكتاب وأي سورة يختارها المصلي في الركعات الأربعة بصلاة التسابيح.

3- يقول المسلم بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع أي وهو قائم هذه التسبحيات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة.

4- ثم يركع بعد التسبيح المعتاد في الركوع يقول المسلم «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

5- ويرفع المسلم رأسه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده.. إلخ، ثم تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

6- ويهوى المسلم ساجدا ويقول بعد التسبيح المعتاد: «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

7- يرفع المسلم رأسه من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فيقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

8- يقول المسلم بعد التسبيحات في السجود «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

9- ويرفع في نهاية الصلاة المسلم رأسه في السجود ويجلس القرفصاء في استراحة خفيفة بين السجود والقيام ويقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، ويكون ذلك 75 مرة فى كل ركعة.

10- وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فتكون 300 تسبيحة، وهذه طريقة صلاة التسابيح.