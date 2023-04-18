العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل «حوش» بمقابر الخليفة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشاب مجهول الهوية مخنوقا داخل المقابر بالخليفة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كما قررت النيابة العامة انتداب الأدلة الجنائية لأخذ البصمات لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية في محاولة أن يكون المتوفي لديه بصمة محفوظه لديهما ويتم التوصل لهويته، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في مداخل مخارج المقابر تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة متعفنة وسط المقابر

تلقي مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغا من أحد العاملين بالمقابر بالعثور على جثة متعفنة وسط المقابر، وبالانتقال تبين العثور على جثة متعفنة لشاب، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

تكثيف الجهود لكشف هوية المجني عليه

كما تبين خلو الجثة من ثمة أوراق تدل على هويته، وتبين وجود حبل حول رقبة الشاب المتوفي، وجار تكثيف الجهود لكشف هوية المجني عليه وسبب الوفاة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.