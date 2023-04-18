العثور على جثة مسن داخل شقته في ظروف غامضة ببولاق أبو العلا

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لمسن داخل شقته في ظروف غامضة بمنطقة بولاق أبو العلا، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء اسرته لسماع اقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه وصرحت بالدفن.

بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبوالعلا بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال تمّ تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة، وعقب استئذان النيابة العامة تم دخول الشقة وتبين العثور على جثة مالك الشقة ويدعى «محمد.س.ع» مواليد 1969، موظف بالمعاش.

وبالفحص تبين أنَّ الجثة في حالة تعفن كامل، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة،وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.