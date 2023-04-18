تجديد حبس 4 متهمين بسرقة مواطنين بالإكراه في الخليفة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بالخليفة تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه، وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه.

كان قد تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة بتضرره من ثلاثة مجهولين، لقيام أحدهم باستدراجه لإحدى المقاهي الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك بدعوى استئجار سيارة، واصطحابه بمركبة "توك توك" وصولاً لإحدى المناطق بدائرة القسم وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسـم واستولوا منه على هاتف محمول - مبلغ مالي - بعض المتعلقات الشخصيـة ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديدهم وتبين أنهم 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية وعُثر بحوزتهم على كل المسروقات المستولى عليها من المجني عليه وكذا 2 سلاح أبيض مطواة - مبلغ مالي – الهاتف المحمول– توك توك ملك أحدهم مستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم بأقوال المجني عليه، أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرّوا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة أخرى.