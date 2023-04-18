أسيوط تحتفل بعيدها القومي في ذكرى تصدي أهالي «بني عدي» للحملة الفرنسية

تحتفل محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، بعيدها القومي رقم 244، والذي يوافق 18 أبريل من كل عام، ويتزامن مع ذكرى انتصارات اهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799.

التصدي للحملة الفرنسية

وتقدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتهنئة لأهالي أسيوط بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي تحتفل به في 18 أبريل من كل عام، إحياءًا لذكرى إنتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799، والتي تعيد للأذهان أروع النماذج في التضحية والفداء من أجل الزود عن تراب الوطن والدفاع عنه وحفظ سلامة أراضيه والتصدي لمحاولات العدوان الغاشمة تجاه وطننا الغالي.

وقال محافظ أسيوط إننا اليوم نحيي ذكرى غالية على قلوبنا لافتا إلى أن هذه المناسبة التاريخية نستلهم منها روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا الغالي مصر.

فعاليات الاحتفالية

وكشف اللواء عصام سعد عن بعض تفاصيل ومظاهر احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي بدأت أولى فعالياته اليوم في تمام الساعة 10.30 صباحًا، باستقبال اللواء أركان حرب هشام عبدالغفار رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط في ديوان عام المحافظة لتبادل الدروع التذكارية، ثم التوجه إلى قرية بني عديات لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء يعقبها مؤتمرًا جماهيريًا مع أهالي وأبناء قرية بني عدي بحضور جميع القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية وجميع طوائف المجتمع.

فيلم تسجيلي لأبرز إنجازات الدولة المصرية

وتستكمل المحافظة احتفالاتها بالعيد القومي مساءًا حيث سيتم تنظيم عرض كرنفالي أمام ديوان عام المحافظة، يتضمن عرض فيلم تسجيلي لأبرز إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم فقرات وعروض فنية وفلكلورية متنوعة، منها المزمار البلدي والفنون الشعبية ومسيرة لحاملي الأعلام والشباب ومسيرة الوحدة الوطنية لرجال الدين الاسلامي والمسيحي.

تكثيف حملات النظافة

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة، تزامناً مع الأعياد الوطنية والدينية هذه الأيام، ومنها العيد القومي وقرب حلول عيد الفطر المبارك مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة في هذا الشأن، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة.