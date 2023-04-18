«أريج» أصغر طفلة تحفظ القرآن في أسيوط.. بدأت من عمر 3 سنوات

كرمت مديرية أوقاف أسيوط، أمس الاثنين، الطفلة أريج علي عبدالعظيم، كأصغر حافظة للقرآن الكريم كونها تحفظ نصف القرآن الكريم عند عمر 6 سنوات، وذلك خلال حفل المديرية بليلة القدر بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمديرية ولفيف من القيادات التنفيذية والأوقاف بالمحافظة.

ولقي حفظ الطفلة للقرآن الكريم إعجاب الحضور كونها تحفظ 15 جزءا من القرآن الكريم في عمر صغير جدا كونها لا تتخطي الـ6 سنوات.

أسرة حافظة القرآن الكريم

وقال علي عبدالعظيم، والد الطفلة، في حديثة لـ«الوطن» إن نجلته أريج بدأت حفظ القران الكريم عندنا كان أخوها يحفظ القرآن الكريم ومن ثم بدأت الحفظ في عمر 3 سنوات، موضحا أنها شاركت في المسابقة عن طريق إدارة أوقاف أسيوط واجتازت الاختبارات حفظ وتجويد حتي وصلت سورة الكهف.

وأضاف والد الطفلة أن الذي ساعدها في حفظ القران الكريم حضانة الجمعية الشرعية التي تقوم بتحفظها القران الكريم كونها مميزه في تحفيظ الصغار وعلمها القراءة من الصغر متمنيا لها التوفيق في القادم وأن تحفظ القران الكريم كاملا.