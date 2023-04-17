استكمال رصف طريق أسيوط- البداري بعد تعليمات المحافظ بضغط الجدول الزمني

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يجرى استكمال أعمال رصف طريق «أسيوط- البداري» الزراعي، ضمن خطة المحافظة للتطوير الجاري تنفيذها، لتحسين ورفع كفاءة الطرق لخلق سيولة مرورية وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

رفع كفاءة الطرق

وكان محافظ أسيوط أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمتابعة كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وضغط الجداول الزمنية للانتهاء من الخطط الموضوعة للتطوير، للتيسيير على المواطنين وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم.

رصف طريق البداري

وأوضح محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، أنه يجرى استكمال رصف طريق «أسيوط - البداري» الزراعي ضمن خطة المحافظة لتحسين حالة الطرق ورفع كفائتها الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى إزالة المخلفات ورفع المعوقات والاشغالات من الطريق قبل عملية الرصف، لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.

وأكد متابعته الدورية لأعمال ومراحل الرصف والتنفيذ، بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على متابعة أعمال ومراحل التنفيذ وأعمال الرصف والإشراف عليها، والتأكد من التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها لتوفير عوامل الأمان وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين والارتقاء بمستوى كل الخدمات المقدمة.