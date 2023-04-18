رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي يهنئ المصريين بعيد الفطر: كل عام وأنتم بخير وسلام وأمان

كتب:

نرمين عفيفي
11:03 ص | الثلاثاء 18 أبريل 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لشعب مصر بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، قائلا: «كل عام وأنتم بخير، ومصر والأمتين العربية والإسلامية في خير وأمان وسلام».

وقدّم الرئيس، التهنئة للأشقاء المسيحيين بأعيادهم، مرحبا بضيوف مصر من حفظة القرآن الكريم، قائلا: «أهنئ أبنائنا حفظة كتاب الله من مصر وجميع دول العالم، متمنيا لهم التوفيق والسداد، وأن يكون القرآن الكريم رفيقا لهم».

اقرأ المزيد:

وزير الأوقاف يهدي نسخة من القرآن للرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر

السيسي يشهد فقرة فنية بصوت «فرقة مصر» خلال احتفالية ليلة القدر

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بليلة القدر وعيد الفطر المبارك

شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي نسخة من القرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر
بقلم نرمين عفيفي