السيسي يهنئ المصريين بعيد الفطر: كل عام وأنتم بخير وسلام وأمان

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لشعب مصر بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، قائلا: «كل عام وأنتم بخير، ومصر والأمتين العربية والإسلامية في خير وأمان وسلام».

وقدّم الرئيس، التهنئة للأشقاء المسيحيين بأعيادهم، مرحبا بضيوف مصر من حفظة القرآن الكريم، قائلا: «أهنئ أبنائنا حفظة كتاب الله من مصر وجميع دول العالم، متمنيا لهم التوفيق والسداد، وأن يكون القرآن الكريم رفيقا لهم».