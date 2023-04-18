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«معلومات الوزراء»: إجراء 3 مليارات مكالمة صوتية عبر تكنولوجيا الجيل الرابع في 2022

كتب:

أسماء زايد
11:55 ص | الثلاثاء 18 أبريل 2023
برامج المكالمات الصوتية .. أرشيفية

برامج المكالمات الصوتية .. أرشيفية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّه وفقًا لبيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - مصر، تم إجراء نحو 3 مليارات مكالمة صوتية عبر تكنولوجيا الجيل الرابع VoLTE في الربع الرابع من 2022، مقارنة بمليار مكالمة خلال الفترة ذاتها من 2021.

وأكد المركز، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ نسبة الزيادة 200%، موضحا أنّ خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE، هي تقنية اتصال لاسلكية عالية الكفاءة تتيح تقديم المكالمات الصوتية للمشتركين بجودة عالية دون تحمُّل أي تكلفة إضافية لسعر الخدمة الحالي.

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بقلم أسماء زايد