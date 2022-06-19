الإسكان: لدينا 14 مدينة ذكية تنتمي للجيل الرابع.. وتُدار تكنولوجيا بالكامل

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، إن عدد المدن الذكية في مصر وصل لحوالي 14 مدينة تنتمي للجيل الرابع، حيث تمتلك المدن الذكية في مصر المميزات والتطور التكنولوجي في إدارة المدينة بالكامل، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

مدينة العلمين الجديدة هي أول مدينة ذكية مخططة على ساحل البحر المتوسط

وأضاف نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر قناة «ten»، أن مدينة العلمين الجديدة هي أول مدينة ذكية مخططة على ساحل البحر المتوسط وهي تضاهي الإسكندرية من حيث الواجهة البحرية التي تبلغ 14 كيلومترًا، موضحًا أنه تم الانتهاء من محطة تحلية المياة في العلمين ومحطة محولات الكهرباء لتغذية المدينة، لتكون المدينة مكتملة البنية التحتية.

المدينة مخططة على واجهة بحرية بطول 14 كيلومترًا

وأكد نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، في مداخلته مع الإعلاميين كريم حاتم وياسمين سيف، أن المدينة مخططة على الواجهة البحرية التي تبلغ 14 كيلومترًا تنقسم إلى 7 كيلو للأبراج، والـ 7 كيلو الأخرى مخطط أن يتم بناء غرف فندقية بها، للجذب السياحي.