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قصف روسي على منطقة دونيتسك بصواريخ إس- 300 وطائرات دون طيار

كتب:

أ ش أ
12:09 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت الإدارة العسكرية لبلدة سلوفيانسك في إقليم دونيتسك اليوم، أن القوات الروسية قصفت بلدة سلوفيانسك في منطقة دونيتسك بصواريخ إس- 300 وطائرات بدون طيار كاميكازي في الليل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

القوات الروسية تقصف بلدة سلوفيانسك في دونيتسك

وقال عمدة سلوفيانسك فاديم لياخ في بيان عبر تليجرام نقلته وكالة أنباء يوكرينغورم الأوكرانية، «تعرضت سلوفيانسك لقصف آخر ليلا، ولمدة ساعتين هاجم الروس المدينة بصواريخ إس -300 وطائرات بدون طيار شاهد كاميكازي، ولحسن الحظ لم تقع إصابات».

خسائر القصف الروسي 

وأضاف إن خمسة مجمعات سكنية وسبعة منازل خاصة ومنشأة أمنية ومنشأة رعاية صحية ومركزا ترفيهيا ومركز أعمال وسيارات، تضرروا جراء القصف.

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