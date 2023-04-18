«الدفاع البريطانية»: روسيا خفضت عملياتها بدونيتسك وتوجه مواردها نحو باخموت

رجحت وزارة الدفاع البريطانية أنَّ يكون السبب وراء خفض عمليات روسيا الهجومية حول مدينة دونيتسك، هو تحويل مواردها نحو قطاع باخموت.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي- اليوم، أنَّه على الرغم من استمرار القتال العنيف على طول خط جبهة دونباس، فإن هناك احتمالًا واقعيًا بأن تكون روسيا قد خفضت أعداد القوات والعمليات الهجومية حول مدينة دونيتسك، لتحويل الموارد نحو قطاع باخموت.

وأفادت بأنَّ قوات وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاجنر تواصل إحراز تقدم زاحف في باخموت، وأن التواتر الفعلي لأي خفض كبير لوحدات الجانبين حول باخموت يطرح سؤالًا بالغ الأهمية، إذ تريد أوكرانيا تحرير قوة هجومية بينما تطمح روسيا على الأرجح إلى تجديد احتياطي عملياتي.