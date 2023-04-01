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أوكرانيا: مقتل وإصابة شخصين جراء القصف الروسي لخيرسون

كتب:

أ ش أ
05:34 م | السبت 01 أبريل 2023
أندريه يرماك

أندريه يرماك

أعلن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك اليوم السبت، أن القوات الروسية شنت قصفا مدفعيا على مدينة خيرسون جنوب البلاد ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر.

تدمير منزل منفصل ومقتل مدني

وكتب يرماك عبر تطبيق تليجرام وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن الروس يقصفون منطقة خيرسون ما أدى إلى تدمير منزل منفصل ومقتل مدني.

وأوضح رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، أن الروس فتحوا النيران أيضا على منطقة كوزاتسكي وجراء القصف تم تدمير منزل منفصل آخر ما أدى لإصابة مدني.

إجلاء 91 شخصا من منطقة خيرسون أمس 

وجرى إجلاء أكثر من 91 شخصا من منطقة خيرسون، أمس الجمعة، إثر القصف المستمر من قبل القوات الروسية.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أمس الجمعة، أن القوات الروسية شنت 64 قصفا جديدا على الإقليم الخميس الماضي، ما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة اثنين آخرين.

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