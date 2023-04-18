خبير اقتصادي يرصد مكاسب مصر من تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن القرار الجمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، جاء في توقيت مناسب ليسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، موضحا أنه بتشكيل المجلس يصبح جميع المؤسسات المعنية بالاستثمار يديرها كيان واحد وهذا يلغي أي تعارض بين الجهات المختصة ما يساهم في تقليل الإجراءات والوقت والجهد.

وأضاف غراب، أن توقيت تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار هام وذلك ليساهم في تهيئة وخلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي والمحلي، مضيفا أنه يساهم في طمأنة المستثمرين نظرا لدور الجهاز في تذليل العقبات والمعوقات الموجودة أمامهم، وهذا يشجع رؤوس الأموال ورجال الأعمال ويعزز مناخ الأعمال أمام المستثمرين وهذا سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات النمو والذي يساهم في زيادة الناتج القومي المحلي وبالتالي زيادة الدخل القومي وبالتالي زيادة فرص العمل والتشغيل والقضاء على البطالة ومن ثم تخفيض الأسعار.

قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار

ولفت غراب، إلى أن قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يعني البدء في إصلاح القطاع الصناعي والزراعي بشكل عام خاصة مع ما يعاني فيه العالم أجمع من أزمة اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن دعم قطاعي الصناعة والزراعة على وجه الخصوص يعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية للوصول لـ 100 مليار دولار ما يعمل على تخفيض ميزان العجز التجاري وتوفير العملة الصعبة.

القضاء على البيروقراطية وتضاربات الاختصاصات

وتابع الخبير الاقتصادي، أن تشكيل المجلس يقضي على البيروقراطية وتضارب الاختصاصات للكثير من الجهات التي يتعامل معها المستثمرون وهذا يؤدي لحل المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمر، ويحول الفرص الاستثمارية إلى واقع منفذ فعليا، إضافة إلى أنه سيخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار، إضافة إلى أن تشكيل المجلس هام لمتابعة التقارير الدولية وإعادة طرح الاستثمارات على الخريطة المصرية للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة.