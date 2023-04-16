«جمعيات المستثمرين»: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يجذب رؤوس الأموال لمصر

أشاد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، وكذلك قرار تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

الإصلاحات التشريعية

وأوضح سعد الدين، أنّ المجلس الأعلى للاستثمار يعد خطوة مهمة للغاية في طريق تحسين مناخ الاستثمار بمصر وإجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية للوضع الاقتصادي في ظل التحديات العالمية، مشيرًا إلى أنّ رئاسة القيادة السياسية لهذا المجلس يعطي رسالة طمأنة عالية للمستثمرين، ويساهم في جذب رؤوس الأموال الخارجية للاقتصاد المصري.

ضخ مزيد من رؤوس الأموال

وطالب نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بضرورة سرعة أن يستفيد الاقتصاد المصري والصناعة الوطنية من الإصلاحات الكبيرة ومشروعات البنية التحتية التي أنجزتها مصر، خلال الأعوام الأخيرة، في ضخ مزيد من رؤوس الأموال للاستفادة القصوى منها في زيادة عجلة الإنتاج المحلي وزياد الصادرات.

تنفيذ هدف الدولة في إحداث نقلة صناعية واقتصادية

على صعيدٍ متصل، قال الدكتور محمد سعد الدين إنّ الاقتصاد المصري يحتاج إلى هيئة مستقلة لرعاية المستثمرين، تتمثل عن هيكل إداري مستقل يتمتع بنفوذ وسلطات غير محدودة في الإشراف على المناطق الصناعية؛ لتنفيذ هدف الدولة في إحداث نقلة صناعية واقتصادية في وقتٍ قياسي، وتقديم حلول غير تقليدية تمنح قُبلة الحياة للصناعة والإنتاج، وإنهاء الإجراءات والتراخيص للمصانع، خلال 24 ساعة.