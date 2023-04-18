دعاء وداع شهر رمضان.. اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه

مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم، يهتم المسلمون بذكر دعاء وداع شهر رمضان، يودعون به الأيام المباركة ويأملون في الرحمة والمغفرة والعتق من النيران من ربهم، ويأملون لو يمتد شهر رمضان للسنة كلها، ولا ينتهي، فيحاولون تودعيه كما يليق به بالقول والفعل.

دعاء وداع شهر رمضان

ومن دعاء وداع شهر رمضان: «اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المقبولين، اللهم إني أستودعك رمضان، فاجمعني بمن أحببتهم فيك وأحبوني فيك وجميع المسلمين، نسألك يا ربنا في ختام هذا الشهر الكريم بركة الدعاء، وطهارة النفس، وصدق النية، وصفاء الباطن والظاهر، ونور الختام لشهر الصيام يا الله، الحمدلله على التمام، الحمدلله على عظيم المن والإنعام، اللهم أعده علينا ونحن في أحسن حال».

أعمال وداع شهر رمضان

وحددت دار الإفتاء أنَّ أفضل الأعمال في وداع شهر رمضان أي في العشر الأواخر، هي قيام الليل والمواظبة على الصدقات والتوسل إلى الله بالدعاء والناس نيام.

دعاء وداع شهر رمضان مكتوبة

«اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين، ومن النار معتوقين، وممن شملتهم الرحمة، وعمتهم المغفرة وحازوا العتق من النار، اللهم اجعل رمضان غافرا لذنوبنا، ماحيا لزلاتنا، ومغيرا لنفوسنا، وبلغنا إياه كل عام على خير لا فاقدين ولا مفقودين».

دعاء الرسول لتوديع شهر رمضان

أما عن دعاء وداع شهر رمضان للرسول صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه.. فإن جعلته فاجعلني مرحوما.. ولا تجعلني محروما.. فإن من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنيين.. إما ببلوغ شهر رمضان.. وإما بغفران الله ورحمته».