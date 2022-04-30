دعاء وداع شهر رمضان 2022.. «اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان»

لم يبق الكثير على انتهاء شهر رمضان الكريم، لذا تصدر دعاء وداع شهر رمضان 2022 محركات البحث، فيفصلنا عن انقضاء شهر الصوم، رؤية هلال شهر شوال التي قد أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعدها، والذي من المقرر أن يكون اليوم، وبناء عليها يبدأ المسلمون في استقبال عيد الفطر المبارك وتوديع شهر رمضان الكريم.

دعاء وداع شهر رمضان 2022

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أن هناك أكثر من صيغة لدعاء وداع شهر رمضان 2022، ولعل أبرزها: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ بِالشُّكْرِ وَالْقَبُولِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ الرَّسُولُ، مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ».

كما أشارت دار الإفتاء إلى عدد من الأدعية الأخرى التي تندرج تحت دعاء وداع شهر رمضان، وهي تتلخص في الآتي:

- اَللّهُمَّ نَبِّهني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحارِهِ، وَنوِّرْ قَلْبي بِضِياءِ أنوارِهِ، وَخُذْ بِكُلِّ أعْضائِي إلى اتِّباعِ آثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ العارفينَ.

- اللّهُمَّ وَفِّر فيهِ حَظّي مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبيلي إلى خيْراتِهِ، وَلا تَحْرِمْني قَبُولَ حَسَناتِهِ يا هادِيًا إلى الحَقِّ المُبينِ.

- اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان، وَأغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القُرانِ يامُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين.

خير دعاء وداع شهر رمضان 2022

كما أكدت دار الإفتاء أن دعاء: «اللّهُمَّ اجْعَلْ لي فيهِ إلى مَرضاتكَ دَليلًا، ولا تَجعَلْ لِلشَّيْطانِ فيهِ عَلَيَّ سَبيلًا، وَاجْعَلِ الجَنَّةَ لي مَنْزِلًا وَمَقيلًا، يا قاضِيَ حَوائج الطالبينَ»، هو خير دعاء وداع شهر رمضان 2022 ، كما لفتت إلى عدد من الأدعية الأخرى التي يفضل للمسلم أن يحرص عليها، وهي:

- للّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ، وَأنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِمُوجِباتِ مَرضاتِكَ، وَأسْكِنِّي فيهِ بُحْبُوحاتِ جَنّاتَكَ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ.

- اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ.

- اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن.

- اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

- اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي إنك آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين.