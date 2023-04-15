«الأوقاف» تعلن موضوع خطبة عيد الفطر: حق الرحم

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موضوع خطبة عيد الفطر المبارك 1444 - 2023، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير.

موضوع خطبة عيد الفطر

وأضاف «جمعة»، حول موضوع خطبة عيد الفطر، لا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية كخطبة الجمعة.

موضوع خطبة العيد

ومن المقرر أن تتناول خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف بتاريخ 21 أبريل 2023، والتي قد تتوافق مع أول أيام عيد الفطر المبارك، موضوع حق الرحم، وأعلنت الوزارة نصها، والذي أكدت فيه أن صلة الرحم من كمال الإيمان وحسن الإسلام، وهي متحققة بالتواصل والتزاور بين الأهل والأقارب والصدقة على فقيرهم والتجاوز عن الجافي منهم؛ ما يسهم في تقوية أواصر العلاقات الاجتماعية بين المجتمع كله؛ لذلك جاءت الدعوة إلى التعرف على صلات الأقارب بين الناس حتى يتيسر القيام بحقها، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «تعلموا أنسابكم، ثم صلوا أرحامكم».

نص خطبة عيد الفطر

كما جاء في نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف عن حق الرحم: وحق الرحم أصيل في ديننا الحنيف، ويكفي الرحم شرفًا أن الحق سبحانه شق لها اسما من أسمائه، ووعدها بأن يصل من وصلها، ويقطع من قطعها، يقول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتْ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ مِنْ القطيعةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فذاك لك)، ويكفيها أهميةً أنها شاهدة يوم القيامة للإنسان إن وصلها وشاهدة عليه إن قطعها.