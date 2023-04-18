«يوروستات»: ألمانيا تمنح حماية مؤقتة لأكثر من مليون لاجئ أوكراني

أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات»، اليوم، أنّ ألمانيا قدّمت الحماية للاجئين الأوكرانيين أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد، حيث قدّمت الحماية المؤقتة لمليون و530 شخصا.

بولندا بعد ألمانيا في تقديم الحماية للاجئين الأوكران

وذكر راديو بولندا، أنّ بولندا جاءت في المرتبة الثانية بتقديمها الحماية إلى 989 ألفا و80 لاجئا أوكرانيا، مشيرا إلى أنّ السلطات منحت الحماية المؤقتة إلى قرابة 25 ألف شخص في شهر فبراير الماضي.

منح الحماية المؤقتة للأوكرانيين

وانخفض عدد قرارات منح الحماية المؤقتة لـ الأوكرانيين في 19 من أصل 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي خلال شهر فبراير الماضي، وذلك مقارنة بشهر يناير.

ووفق الوكالة، فإنّ الحماية المؤقتة هي إجراء يستخدم في حالة التدفق الجماعي للنازحين من دول ثالثة، مع عدم قدرتهم على العودة إلى بلدانهم الأصلية