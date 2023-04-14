أوكرانيا تمنع منتخباتها الوطنية من منافسة روسيا وبيلاروسيا

أعلنت وزارة الرياضة الأوكرانية، اليوم، أن كييف منعت منتخباتها الرياضية الوطنية من المنافسة في المسابقات الأولمبية وغير الأولمبية والبارالمبية التي تضم متنافسين من كل من روسيا وبيلاروسيا.

قرار وزارة الرياضة الأوكرانية

وذكر راديو شبكة «تشانيل نيوز آشيا» في نشرته الناطقة بالإنجليزية أنه تم نشر القرار على الموقع الإلكتروني لـ وزارة الرياضة الأوكرانية ووقعه نائب وزير الرياضة ماتفي بيدني، مشيرًا إلى أنّ هذا القرار الذي انتقده بعض الرياضيين الأوكرانيين، جاء بعدما أغضبت اللجنة الأولمبية الدولية كييف بتمهيد الطريق أمام الرياضيين الروس والبيلاروس للتنافس كمحايدين على الرغم من العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

تحذيرات أوكرانية لاتحاداتها الرياضية

كانت أوكرانيا قد حذّرت في وقت سابق اتحاداتها الرياضية من أنها ستقوم بتجريدها من وضعها كاتحادات وطنية في حال نافس رياضيوها على الصعيد الدولي مع رياضيين روس وبيلاروس.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد فرضت عقوبات على روسيا وبيلاروسيا، إلا أنها أوصت في أواخر شهر مارس الماضي بالسماح للرياضيين من البلدين بالمنافسة بصفتهم محايدين في المسابقات الدولية، وأيضا السماح لهم بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة العام المقبل في العاصمة الفرنسية (باريس).