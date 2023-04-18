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«الشباب والرياضة» تطلق مسابقات لطلاب المدارس الموهوبين في الرسم والتأليف

كتب:

ماهر هنداوي
05:08 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
مسابقة القصة القصيرة

مسابقة القصة القصيرة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية لتنمية النشء» من خلال الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، عدة مسابقات متنوعة للنشء والشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

إكساب التلاميذ الاتجاهات الإيجابية وغرس روج الجد

وأعلنت وزارة الشباب، أهداف هذه المسابقات ومنها إكساب التلاميذ العديد من الاتجاهات الإيجابية والتثقيفية نحو التعلم والاطلاع على أحدث البرامج والكتب، والاهتمام بالنشء، وغرس روح الجد والمثابرة للوصول إلى طموحاتهم المستقبلية.

تتعدد المسابقات وتتنوع في مجموعة من المسابقات على النحو التالي:

- المسابقة الأولى: عبر عن حلمك برسمتك  

-  المسابقة الثانية:  تأليف قصة قصيرة 

- المسابقة الثالثة:  move mind 

-  المسابقة الرابعة: digital art

استمرار المسابقات حتى 15 مايو 

تستمر المسابقات من 16 أبريل حتى 15 من مايو المقبل، ويتم رفع الأعمال على كل لينك خاص بالمسابقة طبقا للمراحل الآتية:

1- المرحلة الأولى: تتضمن فرز الأعمال تتابعا وعمل تدريب أون لاين لمدة أسبوعين وذلك لتحسين مستوى أداء الفائزين بهذه المرحلة.

2- المرحلة الثانية: طرح مسابقة صغيرة لمده لا تزيد عن أسبوع بين الفائزين في المرحلة الأولى لاختيار الفائزين بالمرحلة النهائية.

3- المرحلة الثالثة: عقد ورش عمل تفاعلية بعد إعلان الفائزين بالمرحلة النهائية لمناقشة الأعمال الفائزة والمرشحة من قبل لجنه التحكيم لتطوير المهارات الخاصة بهم لكل مسابقة فيما يخصها، ويتم تسليم شهادات التقدير للفائزين وتسليم جوائز مادية للفائزين وجوائز مادية تشجيعيه للمتميزين.

 

 

 

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.