«الشباب والرياضة» تنظم ورشة النحت على الجبس لتمكين فتيات «قنا»

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للفتاة والمرأة، ورشة تدريبية حول النحت وصناعة أشكال مختلفة بالجبس، بمركز شباب مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا بمشاركة 25 فتاة وسيدة من عضوات المركز، وأدارت الورشة المدربة إسراء حمدون، حيث قامت بتدريب السيدات على النحت وصناعة أشكال مختلفة من الجبس.

وتأتي الورشة في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية، مما يساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، بالإضافة إلى دعم المنتج المحلي والمساعدة فتح سوق العمل من خلال تطوير المشروعات الصغيرة.

تكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في بيان أصدرته الوزارة اليوم، على أهمية البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات بعنوان ريحانه تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، ودوره في توعية الفتيات وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن، بجانب تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء داخل المجتمع، وتأثيرهن في شتى المجالات، وذلك في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.

تنمية مهارات الفتيات

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ مجموعة مختلفة من البرامج لتمكين وتوعية وتنمية مهارات الفتيات في ضوء توجهات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، وتماشياً مع رؤية مصر2030، والتي تؤكد بشكل كبير على حقوق الفتاة، والعمل على تمكينها في مختلف المجالات، وتوفير كافة سبل التعلم والتدريب.

وكانت وزارة الشباب قد احتفلت باليوم العالمي للفتاة في شهر نوفمبر الماضي، حيث أقامت الوزارة العديد من الفعاليات والانشطة التي تسعى إلى تمكين الفتاة وتوفير كل المساعدات والدعم لها لاستثمار مهاراتها واكتشاف الفتيات الموهوبات، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية لثقل المهارات.