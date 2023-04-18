«جنايات بورسعيد» تنظر قضية مقتل شاب على يد آخرين بسلاح ناري في 27 أبريل

تنظر محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الرابعة، في27 أبريل الجاري، قضية مقتل شاب على يد آخرين بسلاح ناري في بورسعيد.

أحداث القضية

وتعود أحداث القضية إلى يوم 17 ديسمبر الماضي بدائرة قسم الضواحي، والمتهم فيها «السيد م أ م ر» 27 سنة، عامل في محل حدايد وبويات، و«سعد م ع»، بقتل المجني عليه «خليل محمد خليل محمد» عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله، وذلك على إثر مشاجرة نشبت بينهما وبين المتهم الأول.

وأعد المتهمان لذلك الغرض سلاحين طبنجة ومطواة قرن غزال، وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفا تواجده فيه، وما أن ظفرا به حتى تعدى عليه المتهم الثاني بالسلاح الناري، وأطلق صوبه عدة أعيرة نارية محدثا إصابته التي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة محرزا السلاح الأبيض للشد من أزره والحيلولة دون ضبطه قاصدين إزهاق روحه.

أقوال الشهود

وشهد أحمد مسعد، رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الضواحي، أمام النيابة العامة، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة، وهي على إثر مشادة كلامية نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه، تطورت لشجار تعدى فيها المتهم الأول على المتهم الثاني بواسطة سلاحين أبيضين مطواة، وأحدثا إصابته، وعلى إثر مشادة كلامية أخرى نشبت بين المجني عليه والمتهمين، أطلق المتهم الثاني عدة أعيرة نارية بواسطة سلاح ناري طبنجة صوب المجني عليه، وأحدث إصابته التي أودت بحياته قاصدا إزهاق روحه.

معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة

وثبت بمعاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة أنه عبارة عن منطقة بها عمائر سكنية، وتبين العثور على رمال حديثه أسفلها بعض البقع الدموية الخاصة بالمتهم، وثبت بمناظرة النيابة العامة لجثمان المجني عليه، أنه شاب في بداية العقد الثالث من العمر قمحي البشرة ذو شعر أسود اللون بدون لحية، وشارب خفيف أسود اللون، متوسط الطول والبنية، وبمناظرة جسده تبين وجود ضمادة طبية بالساق اليسرى من الفخذ حتى القدم، وضمادة طبية بالساق اليمنى من الفخد حتى الركبة، وتبين إصابته بالركبة اليمنى بتجمع دموي.

تقرير الطب الشرعي

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن الإصابات النارية الحيوية الحديثة المشاهدة والموصوفة بجثة المجني عليه خليل محمد خليل، حدثت من مقذوفين ناريين أطلقتا عليه من سلاح أو أسلحة معدة لإطلاق الرصاص، وقد أطلقت عليهم مسافة تجاوزت مدى الإطلاق القريب والتي تقدر بأكثر من ضعف طول ماسورة السلاح المستخدم، وكانت اتجاه الإطلاق في الوضع الطبيعي القائم للجسد من الأمام للخلف، وتعزى الوفاة إلى الإصابة النارية الحيوية المشاهدة والموصوفة بالفخذ الأيمن، وما أحدثته من قطع الأوعية الدموية الرئيسية بأعلى الفخذ الأيمن، وما أدت اليه من نزيف بجانب إصابة الفخذ الأيسر، ساهمت في إحداث الوفاة.