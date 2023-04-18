إحالة 50 شخصا من العاملين بمدارس الشرقية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

شكل المهندس محمد الصافي السكرتير العام لمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان للمرور على بعض المدارس التابعة للإدارة التعليمية بمدينة الإبراهيمية، لمتابعة انتظام سير العمل خلال شهر رمضان.

غياب 37 موظفا بمدرسة خالد بن الوليد

وأسفرت الحملات عن رصد عدم تواجد 37 من العاملين بمدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بقرية الحلوات، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة.

غياب 10 من العاملين بمدرسة الشهيد أحمد محمود

ورصدت اللجنة المشكلة من محافظة الشرقية عدم تواجد 10 من العاملين بمدرسة الشهيد أحمد محمود مهدي وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد 3 من العاملين بمدرسة محمد زين الدين الابتدائية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

كما تبين عدم تواجد 3 من العاملين بمدرسة بليغ الثانوية بنات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وكذلك عدم حضور 2 من العاملين وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.